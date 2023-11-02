В Бурятии пенсионеры пожаловались на безучастного терапевта

Сельчане заявили, что врач не приезжает к ним после вызова на дом
Некоторые жители Прибайкальского района недовольны работой участкового терапевта из поликлиники при местной центральной районной больнице. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», почему врач не ездит на дом к пожилым. «Вызывали два раза и ни разу не приехали», – посетовали сельчане.
Главный врач центральной районной больницы Зоригто Жамбалов пояснил: в поликлинике сейчас только один такой специалист.
- Он целыми днями сидит на приёме. Если необходима неотложная помощь, нужно вызвать фельдшера скорой медицинской помощи, – подчеркнул руководитель медучреждения.
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