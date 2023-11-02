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Жители Бурятии излечились от алкоголизма ради воссоединения с дочкой

Жители Бурятии излечились от алкоголизма ради воссоединения с дочкой
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочка уже вернулась в родную семью

В Минсоцзащиты РБ рассказали о юных жителях Бурятии, которые попали в соцучреждение, но потом обрели дом и любящую семью. Речь о трёх воспитанниках центра помощи детям «Добрый» в Кяхтинском районе. Одна из них недавно уехала к тёте на Чукотку – женщина после переписки в соцсетях решила забрать племянницу к себе.

По словам директора центра Туяны Самбуевой, девочка проживала там около трёх лет.

- После того, как нашлась родня, несколько месяцев ушло на оформление. И вот в октябре наша воспитанница улетела на север России. Мы очень рады за неё, – поделилась руководитель учреждения.

Второй подопечный теперь будет жить в центральной части России с приёмной мамой. Родную лишили родительских прав. В «Добром» мальчик провёл буквально два месяца. А другая девочка вернулась из соцучреждения к своим матери и отцу. В центре она оказалась в этом году.

- Родители очень переживали расставание, приезжали к ребёнку, строили планы по её возвращению, беседовали с психологом. За полгода они трудоустроились, прошли лечение от алкогольной зависимости, исправно платили алименты, сделали ремонт в квартире, приобрели мебель и всё необходимое. В сентябре подали иск о снятии ограничений в родительских правах, который поддержали. Теперь девочка снова в своей семье, – поделились педагоги.

Сегодня в социальных учреждениях Бурятии находятся 344 ребёнка с разными статусами, добавили в министерстве социальной защиты населения.
дети родители семья

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