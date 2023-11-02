Стартовал приём заявок на конкурс застройщиков
До 1 декабря этого года ведётся приём заявок от застройщиков на участие в конкурсе по реализации программы «Дальневосточный квартал» в Чите. В числе требований, предъявляемых к кандидатам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние пять лет площадью не менее 220 тысяч квадратных метров.
Под комплексную жилую застройку в черте Читы выделены более 36,7 га. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено 220 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 44 тысяч квадратных метров от общей площади квартир застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Причём ввод в эксплуатацию первой очереди строительства – в объёме 27,5 тысяч квадратных метров – должен состояться не позднее декабря 2026 года.
Правила конкурсного отбора застройщиков утвердили участники наблюдательного совета ТОР «Забайкалье». Результаты конкурса будут подведены в декабре 2023 года, по итогам заседания конкурсной комиссии.
- В рамках программы «Дальневосточный квартал» уже проведены конкурсы и отобраны победители в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан и Корсаков. Благодаря этой работе к 2030 году на всей территории Дальнего Востока дополнительно появится более 2 миллионов квадратных метров комфортного жилья с созданием комфортной городской среды, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Чите первые дома «Дальневосточного квартала» появятся в 2026 году
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