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В 2024 году в Забайкалье построят более 50 электрозаправок

В 2024 году в Забайкалье построят более 50 электрозаправок
Общество,  Фото:pixabay.com
Они в основном будут располагаться вдоль федеральных трасс

На территории Забайкальского края в 2024 году запланировано построить 55 заправочных станций для электромобилей. Сейчас таких заправок в регионе всего три, все они расположены в краевом центре.

- По инициативе Минэнерго Российской Федерации до декабря 2024 года планируется поставить 55 ЭЗС, они будут располагаться за пределами Читы, в основном вдоль федеральных трасс, - рассказал начальник отдела энергетики министерства ЖКХ Забайкалья Артём Филиппов.

Отметим, что на совместный проект направлены средства из федерального бюджета на общую сумму более 138 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 13,6 миллиона рублей.

Как сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, первые электрозаправочные станции в крае появились в сентябре 2019 года на территории двух крупных торговых центров в Чите. По данным краевой Госавтоинспекции, на конец 2022 года в регионе было зарегистрировано свыше 460 электромобилей.
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