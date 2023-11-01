В Бурятии развивают лекарственное растениеводство

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Над проектом работают учёные-аграрии республики



На основе трав, произрастающих в Бурятии, учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова разработали лекарственные сборы и рецептуры. Таковы предварительные итоги стратегического проекта вуза «Байкалбиофарм 2030. Лекарственное растениеводство». Напомним, проект стал одним из победителей программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».



Результатом стратегического проекта «Байкалбиофарм 2030. Лекарственное растениеводство» стала разработка двух научно-практических рекомендаций по возделыванию календулы лекарственной и сапожниковии растопыренной, подана заявка на государственное испытание сорта родиолы розовой «Байкалия». Совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений разработаны общеукрепляющие и тонизирующие лекарственные сборы. Созданы рецептуры сиропов-бальзамов на основе растений. С институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН разработаны рецептуры трёх биологически активных добавок: адаптогенный, нейропротективный и гепатозащитный сборы.



– Основная цель работы Бурятской сельхозакадемии – это создание будущего для сельских территорий республики, вклад в развитие биофармкластера, формирование у молодёжи образовательной и профессиональной траектории развития на Дальнем Востоке, – отмечает ректор вуза Бэликто Цыбиков.



Следующим шагом реализации проекта станет создание агроклассов в Бурятии при поддержке главы Бурятии и министерства сельского хозяйства республики. Для этого, по мнению учёных-аграриев, есть все условия: сырьевая база, образовательные программы «Лекарственное растениеводство», «Экосистемные услуги на особо охраняемых природных территориях», научная школа по изучению лекарственных растений, а также востребованность методов традиционной медицины среди населения.



– Одна из задач программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» – поддержка лидеров университетского сообщества, вузов, которые уже набрали ход в своём развитии, имеют багаж знаний и практических умений в стратегически важных для своего региона отраслях, – говорит исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. – Бурятская государственная сельхозакадемия – пример такого вуза. У академии накоплен опыт в растительной фармакологии и имеются научные разработки, реализация которых внесёт важный вклад в развитие производства лекарственных препаратов в стране.



Программа «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты» стартовала в России по инициативе президента России в 2021 году. Ожидается, что к 2030 году в России будет сформировано более 100 прогрессивных современных вузов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Цель региональной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» – повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Университеты, получившие господдержку, смогут выйти на новый уровень и стать не только образовательными, но и научно-технологическими центрами Дальнего Востока. Сегодня в региональном треке программы «Приоритет 2030» принимают участие 12 дальневосточных вузов, в том числе Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



