Бурятия вновь присоединится к «Большому этнодиктанту»

В республике его написали порядка 26000 участников



С 3 по 8 ноября, в канун Дня народного единства, в Бурятии пройдёт ежегодная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов и 10 – уникальных для каждого субъекта России. На выполнение даётся 45 минут, максимально можно набрать 100 баллов. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября.



- Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. В 2022 году более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран проверили свой уровень этнографической грамотности. В Бурятии диктант написали порядка 26000 участников, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции. Офлайн в Улан-Удэ можно будет посетить площадку в «Доме дружбы народов Бурятии» 3 ноября.



Возрастное ограничение: 6+.

