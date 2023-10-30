За неделю их стало больше
В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 23 по 29 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали три повреждения.
Кроме того, специалисты устранили 48 засоров. Неделей ранее было 46. В столице Бурятии также промыли 12 участков канализации общей протяжённостью 1063 метра и выявили шесть незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения.
В столице Бурятии устранили 48 засоров
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