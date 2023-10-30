В столице Бурятии устранили 48 засоров

За неделю их стало больше



В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 23 по 29 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали три повреждения.



Кроме того, специалисты устранили 48 засоров. Неделей ранее было 46. В столице Бурятии также промыли 12 участков канализации общей протяжённостью 1063 метра и выявили шесть незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения.