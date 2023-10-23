В правительстве Бурятии подыскали замену ушедшему в Хурал Петру Мордовскому

Пётр Мордовской, который более шести лет – с апреля 2017-го – отвечал в правительстве Бурятии за вопросы безопасности, этой осенью покинул своё кресло. Он ушёл в Народный Хурал, одержав в единый день голосования 10 сентября победу на 19-ом одномандатном округе.
Указ об отставке Мордовского подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Ему уже подыскали замену. И. о. зампреда по безопасности руководитель республики своим распоряжением назначил другого заместителя председателя правительства – Ивана Альхеева. Он курирует работу сразу четырёх министерств – природы, имущественных и земельных отношений, туризма и культуры.
В новые обязанности Альхеева, которые придётся совмещать с уже существующими, входят обеспечение федерального законодательства в области обороны и общественной безопасности, профилактика по борьбе с преступностью, противодействие и профилактика терроризма и экстремизма и минимизация их последствий, противодействие незаконному обороту наркотиков, защита сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, профилактика коррупционных преступлений в органах власти, организация тушений лесных пожаров, а также защита населения от ЧС природного и техногенного характера. Распоряжение главы уже вступило в силу.
Указ об отставке Мордовского подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Ему уже подыскали замену. И. о. зампреда по безопасности руководитель республики своим распоряжением назначил другого заместителя председателя правительства – Ивана Альхеева. Он курирует работу сразу четырёх министерств – природы, имущественных и земельных отношений, туризма и культуры.
В новые обязанности Альхеева, которые придётся совмещать с уже существующими, входят обеспечение федерального законодательства в области обороны и общественной безопасности, профилактика по борьбе с преступностью, противодействие и профилактика терроризма и экстремизма и минимизация их последствий, противодействие незаконному обороту наркотиков, защита сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, профилактика коррупционных преступлений в органах власти, организация тушений лесных пожаров, а также защита населения от ЧС природного и техногенного характера. Распоряжение главы уже вступило в силу.
Ивана Альхеева переназначили зампредом в октябре 2022-го – после избрания Цыденова главой Бурятии во второй раз. Он, как и восемь других зампредседателя правительства, тогда сохранил своё кресло.