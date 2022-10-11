Народный Хурал одобрил первых четырёх кандидатов на посты заместителей председателя правительства Бурятии
Стали известны первые итоги голосования в Народном Хурале по кандидатам на посты зампредов правительства Бурятии. Ранее правительство ушло в отставку в связи с прошедшими в сентябре выборами главы республики. Согласно закону, перед назначением зампредов правительства согласие должны дать депутаты Народного Хурала.
Тайное голосование пока выходит единогласным только по одному человеку.
Всеволод Мухин одобрен на должность первого заместителя председателя правительства со стопроцентным результатом. За него проголосовал 51 депутат (ровно столько и присутствует на сессии).
Кандидатуру Игоря Зураева на пост зампреда правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ поддержали 49 депутата. Против – двое.
Иван Альхеев вновь будет курировать в должности зампреда правительства работу минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры. Он набрал 41 голос «за» и 10 – «против».
Кандидатуру Галсана Дареева – претендента на пост зампреда по АПК – министра сельского хозяйства и продовольствия – одобрили 43 депутата, 7 высказались против, один воздержался.
Также сегодня депутаты рассмотрят кандидатуры ещё шести человек. Все они уже были в составе прежнего правительства Бурятии.
У Всеволода Мухина – все «за», у Ивана Альхеева – 10 «против»
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