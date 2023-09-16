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Пётр Мордовской покинул правительство Бурятии

Пётр Мордовской покинул правительство Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Указ подписал глава республики

Пётр Мордовской покинул должность зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности, которую занимал шесть лет. Указ об его отставке 14 сентября подписал глава республики Алексей Цыденов.

«Принять отставку члена правительства Бурятии Мордовского Петра Степановича, освободить от замещаемой должности заместителя председателя правительства, уволить в связи с переходом на выборную должность депутата Народного Хурала и расторгнуть с ним трудовой договор 15 сентября», - говорится в документе.

Выборы нового, седьмого, созыва Народного Хурала прошли 10 сентября. Пётр Мордовской победил на городском округе №19 (часть Октябрьского района Улан-Удэ).

Весной, когда стало известно о планах Мордовского по переходу в Хурал, Алесей Цыденов комментировал это следующим образом: «Пётр Степанович несёт очень большую нагрузку, у него сложная работа и обширный перечень задач. В последние годы всё, что касается вопросов безопасности, по всем направлениям в республике решалось хорошо, вовремя и качественно. И то, что Пётр Степанович захотел поменять своё направление деятельности, для меня было сюрпризом, но этот сюрприз был не сейчас, а гораздо раньше. Мы плавно подходили к этому с учётом сроков проведения избирательной кампании и прочего».

Кого глава планирует назначить на ответственный пост зампреда правительства по вопросам безопасности, пока официально не сообщалось.

Справка:

Пётр Мордовской родился в селе Никольск Кабанского района Бурятии в 1962 году. Окончил факультет механизации сельского хозяйства в Бурятском сельскохозяйственном институте. Некоторое время работал в совхозе. Затем по направлению комсомола обучался на Свердловских высших курсах МВД СССР.

С 1985 года служил в органах МВД: на розыскной работе, оперуполномоченным в ОВД Улан-Удэ, в аппарате уголовного розыска. В 1995 году был назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Бурятии. Затем, после окончания академии МВД РФ, получил должность начальника управления уголовного розыска. Начальник криминальной милиции являлся также первым замминистром внутренних дел Бурятии.

В 2008 году был назначен помощником президента Бурятии по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. Позже перешёл на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по взаимодействию с правоохранительными органами.

С апреля 2017 года работал зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности. Покинул пост 15 сентября 2023 года.

Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени за раскрытие громкого убийства инкассаторов.

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