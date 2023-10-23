Поводом стало интервью президента Путина
В программе «Вести недели» (возрастное ограничение 12+) на телеканале Россия-1 показали специальный репортаж об участниках спецоперации из Бурятии. Репортаж «Отважные буряты» снял журналист из Улан-Удэ Илья Кошлюнов.
Поводом послужило интервью Владимира Путина, в котором он восхитился единством жителей республики.
- В Бурятии живут люди с открытым сердцем и широкой душой, преданные Родине и готовые ей служить. О том, что буряты никогда не бегут с поля боя, противник всегда знал, особенно в Великую Отечественную войну. Мало что изменилось во время СВО, – говорится в сюжете.
В репортаже рассказывается о том, как небольшая республика на востоке необъятной России вносит свой вклад в ходе СВО, и о том, что Бурятия объединила культуры разных народов и соединила миллионы судеб.
В программе «Вести Недели» вышел репортаж о жителях Бурятии на спецоперации
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