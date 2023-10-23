«Пристегнитесь, мы взлетаем!»: Бурятская певица выпустила «космический» клип

Арюн-гоа сняла клип на песню «Хатарая»



Бурятская певица Арюн-гоа выпустила клип на песню «Хатарая» («Потанцуем»). Название соответствует настроению видео – песня получилась энергичной, а также пронизанной этническим колоритом.



«Вы на борту космического корабля Бурятии, пожалуйста, пристегнитесь, мы взлетаем! Наступила новая эра в истории бурятской музыки. Новый стиль, новая мода, новые голоса», - так певица презентовала клип на своей странице в соцсети.







С первых минут клипа Арюна предстаёт в космическом образе с музыкальным инструментом хумус в виде спирали. Затем она оказывается в окружении танцовщиц, одетых в одежду с эффектом металлик.



Изюминку этому танцевальному клипу придаёт не только хумус, но и горловое пение. Также Арюна предстаёт в необычном образе космической бурятской красотки. На морин хууре певица играет в экстравагантной ярко-розовой шубе и также в окружении космической подтанцовки.



В Сети клип уже одобрили. Многим понравилось это необычное этническо-космическое сочетание: «Шикарная, талантливая, огненная», «Как мы долго ждали следующего клипа! Это шедевр!», «Aryun Goa, вперёд! Качество песни и ролика офигенное», «Профессионально и очень красиво. Впечатляет!», «Арюна, вы как всегда обалденные», «Ка же крута», «Уникальное сочетание хрупкой женственности и околдовывающей силы. Спасибо за ваше творчество».



Сценическое имя на Арюн-гоа певица Арюна Нимаева изменила недавно. Она это объяснила тем, что у монгольских народов слово «гоа» означает «прекрасная».



- В старину так называли принцесс и хатан: Алан-гоа, Баргуджин-гоа, Манголжин-гоа, Гоа-Марал. Также есть и тюркских народов: у тувинцев – хоо, у якутов – куо и др. На тюкрском «гоа» или «гуа» означает лебедя, её изящество и красоту. Встречайте певицу, звезду бурятской эстрады Арюн-гоа! – так она объяснила своё новое сценическое имя ещё минувшей весной.

