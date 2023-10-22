В Бурятии готовятся умерщвлять «невостребованных» собак

На их содержание в приютах требуется всё больше денег







Затем мелких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же и опасные навсегда остаются в питомниках.



Однако в ближайшее время всё может кардинально измениться. Власти ещё весной намекнули, что четвероногих, возможно, будут усыплять. Глава РБ Алексей Цыденов Однако в ближайшее время всё может кардинально измениться. Власти ещё весной намекнули, что четвероногих, возможно, будут усыплять. Глава РБ Алексей Цыденов заговорил об этом в конце марта на встрече с представителями СМИ, предварительном обсудив идею на совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко.



- Мы должны поймать собак, поцеловать и выпустить, – отметил тогда руководитель региона. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и возвращать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.



Человек – источник опасности



А недавно стало известно, что на ближайшей сессии Народного Хурала 16 ноября депутаты рассмотрят законопроект «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Бурятии». В пояснительной записке к документу отмечается, что его разработали в соответствии с частью 4 статьи 7 федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») от 27 декабря 2018 года – «в связи с изменением правового регулирования в области обращения с животными, а также в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан.



Решать собачий вопрос правительство РБ – а именно оно вносит проект закона на рассмотрение НХ – предлагает «с учётом климатических, социально-экономических и градостроительных специфик региона».



Далее приводятся данные о том, сколько бездомных псов отловили в Бурятии за два последних года. В 2021-ом было 8087 особей, в 2022-ом – 10 729, а в 2023-ем запланировали 7499. Более половины – 5085 – оказалось в приютах уже к июлю. Сейчас там насчитывается 3554.



Буквально два года назад на пожизненное содержание в питомниках оставили лишь 224 и 6503 вернули обратно на улицы. Это «привело к социальному напряжению среди населения», говорится в пояснительной записке.



- Участились случаи обращения граждан о нападении животных без владельцев, прошедших процедуру «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (далее – ОСВВ), – отмечают авторы инициативы.



После карантинных мероприятий и стерилизации четвероногие без владельцев «чаще сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию, добывая себе пищу или охраняя место своего обитания и воспринимая человека как источник опасности», утверждается в документе. А ещё они «подвергаются риску заражения опасными болезнями от других собак и диких зверей», «представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и нападают на домашний скот».



«Животные не востребованы»



Именно поэтому с начала 2022-го собак опасных пород и более 25 сантиметров в холке перестали выпускать обратно. В итоге за год изловили 10729, и 6164 оставили на пожизненное содержание.



Вместе с ростом числа псов в приютах растут и расходы на них. Чтобы привести эти учреждения (в республике их четыре и все частные) в порядок и обустроить по всем требованиям, за два года ушло 54 миллиона 15 тысяч (5 миллионов 542 тысячи – в 2021-ом и 48 миллионов 473 тысячи – в 2022-ом). На эти деньги создали более 4500 так называемых собакомест, сделали ограждения, обустроили карантинные помещения и стационарные с операционным блоком, ветеринарные пункты, кормокухни и площадки для выгула.



В 2023-ем общая сумма субвенции, выделенных районам республики на безнадзорных животных, составила 125 миллионов 49 тысяч рублей. Кроме того, главы муниципальных образований постоянно у республики просят дополнительные средства на пожизненное содержание четвероногих.



В правительстве пришли к неутешительным выводам: каждый год собак в приютах будет становиться лишь больше, соответственно, и суммы будут увеличиваться. А желающих забрать их не так уже и много.



- Животные без владельцев не востребованы. За 2023 год новым хозяевам передали всего около 10% отловленных, – резюмировали разработчики законопроекта.



«Процедура умерщвления»



По мнению властей, выход один – эвтаназия. Согласно части 4 статьи 7 федерального закона, регионы вправе принять законодательный акт и самостоятельно устанавливать «порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий».



- Мировая практика показывает, что невостребованных животных без владельцев в разных странах после содержания в приюте в течение двух недель-двух месяцев подвергают процедуре умерщвления. В кодексе здоровья наземных животных МЭБ (международное эпизоотическое бюро) контроль за популяцией безнадзорных и одичавших собак проводится путём проведения мероприятий по регулированию их численности, включая умерщвление, – гласит пояснительная записка к законопроекту.



Псов разрешат усыплять в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных (то есть страдающих каким-нибудь неизлечимым заболеванием). Также в списке «показаний» – неизлечимые последствия острой травмы, которые несовместимы с жизнью, если животное «социально опасно», если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства и организации, принявших сообщение о нападении.



Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих, у которых есть заболевание, представляющее угрозу для его сородичей или человека и, наконец, если «за время пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным» – то есть никто не забрал его себе.



Инициаторы законопроекта подчёркивают, что в некоторых регионах, в частности, в Саратовской и Магаданской областях – тоже началась работа в этом направлении. И ссылаются на необходимость обезопасить людей.



- В соответствии со статьёй 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом, законопроект будет способствовать обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц и гуманному обращению с животными. Это позволит снизить возникающую социальную напряжённость среди населения, – заявляют разработчики законопроекта с оговоркой, что его принятие «не повлечёт дополнительных расходов из республиканского бюджета».







Если Хурал одобрит инициативу, эвтаназии бродячих псов в Бурятии быть. Местные зоозащитники уже забили тревогу. В соцсетях они призывают направить заявления «о недопустимости принятия живодёрского законопроекта» председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову, в Генеральную прокуратуру РФ, республиканское управление ветеринарии и, собственно, в парламент РБ.

По всей Бурятии сегодня действует определённый порядок отлова бездомных собак, согласно которому после поимки их сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю.