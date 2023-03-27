«Поймать, поцеловать и выпустить»: Глава Бурятии рассказал об отлове собак

Алексей Цыденов заявил, что в этой сфере требуются изменения









- На совещании (у Абрамченко – прим.) высказывались экспертные мнения. Сейчас в правительстве РФ проводится необходимая работа, – добавил он.





В понедельник, 27 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о недавней рабочей поездке в Москву, в том числе – об участии в парламентских слушаниях в Госдуме РФ. В беседе с представителями СМИ Алексей Цыденов затронул наболевший «собачий» вопрос, который ранее обсудил на совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко.Согласно действующему в Бурятии порядку отлова, всех бродячих животных сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю, а тех, которые уже проходили эти процедуры, просто отправляют на карантин.Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же должны навсегда оставаться в питомниках.- Мы знаем, какие нормы сегодня действуют: мы должны собаку поймать, поцеловать и выпустить, – отметил Алексей Цыденов. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и выпускать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут ей нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.По словам Цыденова, недавно появились изменения, разрешающие выпускать животных не там, где их изловили, а в другие места.- Конечно, это получше, чем когда собак отлавливали около детского сада и туда же возвращали, – отметил глава. – Но увези их на километр – они вернутся туда, где уже привыкли быть. Потому совершенствования в этой сфере требуются. Запрос от многих регионов – не только от Бурятии – очень высокий. Требуются устранение недоработок, правовых несоответствий, совершенствование законодательства в этом направлении, позволяющее сокращать численность животных и обеспечить защиту людейРуководитель республики отметил: владелец любой собаки может принять решение об её усыплении, а вот в государственных питомниках четвероногих обязаны содержать до конца их жизни – даже агрессивных и больных.