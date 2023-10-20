В Бурятии омбудсмен пообщалась с участником СВО, попавшим в колонию

Общество, Фото: Страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте»

Он преступил закон во время реабилитации



Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова провела личный приём в исправительной колонии общего режима № 1 в Гусиноозёрске. В пенитенциарном учреждении вместе с омбудсменом также побывали члены Общественной наблюдательной комиссии, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и замначальника УФСИН по Бурятии Алексей Кочетов.



Они посетили промышленную зону и познакомились с условиями труда осуждённых в цехе по переработке грубой шерсти овец и производству технического войлока, а также камеры штрафного изолятора и отряд №1 в жилой зоне. А ещё зашли в музей, посвящённый буддийской культуре и традициям, который создают при дугане в ИК-1.



Уполномоченный приняла 10 заключённых. Большинство интересовали их жилищные и права на пенсионное обеспечение. Среди них был мужчина, участвовавший в специальной военной операции – он попал в колонию, совершив преступление.



- Среди заявителей оказался и участник СВО, нарушивший закон во время пребывания на реабилитации после лечения. Он обратился с вопросом о выплатах по ранению, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».



Всем, кто пришёл на приём, дали разъяснения, а часть обращений пообещали рассмотреть детальнее.

