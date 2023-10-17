Байкальские медведи наелись и готовятся к спячке

Они уже бродят около берлог



Медведи, живущие на прибайкальских территориях, готовятся к спячке. Это подтвердили кадры с фотоловушки, заснявшей упитанного косолапого.



В отделе науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пояснили, что этой осенью из-за относительно тёплой погоды на Байкале сроки залегания в спячку у медведей немного сдвинулись.



Тем не менее, ещё две-три недели, и эти хищники в Байкало-Ленском государственном заповеднике и Прибайкальском национальном парке перейдут в «зимний режим». Они уже держатся возле берлог.



