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Байкальские медведи наелись и готовятся к спячке

Общество, 
Они уже бродят около берлог

Медведи, живущие на прибайкальских территориях, готовятся к спячке. Это подтвердили кадры с фотоловушки, заснявшей упитанного косолапого.

В отделе науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пояснили, что этой осенью из-за относительно тёплой погоды на Байкале сроки залегания в спячку у медведей немного сдвинулись.

Тем не менее, ещё две-три недели, и эти хищники в Байкало-Ленском государственном заповеднике и Прибайкальском национальном парке перейдут в «зимний режим». Они уже держатся возле берлог.

медведь дикие животные

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