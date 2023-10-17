Они уже бродят около берлог
Медведи, живущие на прибайкальских территориях, готовятся к спячке. Это подтвердили кадры с фотоловушки, заснявшей упитанного косолапого.
В отделе науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пояснили, что этой осенью из-за относительно тёплой погоды на Байкале сроки залегания в спячку у медведей немного сдвинулись.
Тем не менее, ещё две-три недели, и эти хищники в Байкало-Ленском государственном заповеднике и Прибайкальском национальном парке перейдут в «зимний режим». Они уже держатся возле берлог.
Байкальские медведи наелись и готовятся к спячке
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