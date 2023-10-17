Скоро в Баргузинском районе исчезнут сразу два населённых пункта
Накануне в Народном Хурале Бурятии состоялось заседание комитета по госустройству, местному самоуправлению и законности. На нём депутаты обсудили вопросы, включённые в повестку предстоящей сессии – второй по счёту в новом созыве.
Один из них – упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи острова, которые находятся в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров, и члены комитета его одобрили.
Отмечается, что оба населённых пункта сегодня существуют фактически на бумаге. Там нет никакого имущества, связи, дорог и инфраструктуры. Как сообщал «Байкал-Daily» из-за удалённости посёлков и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным. На сессии Хурала Святой Нос и Ушканьи острова должны исключить из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов. Никаких затрат на ликвидацию не потребуется.
В Бурятии предварительно одобрили ликвидацию прибрежных посёлков
Общество, Фото:
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