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В прибрежном районе Бурятии ликвидируют два обезлюдевших посёлка

В прибрежном районе Бурятии ликвидируют два обезлюдевших посёлка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их должны упразднить по просьбе местных депутатов

В конце июля власти Бурятии согласовали упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи Острова в Баргузинском районе.  С соответствующим ходатайством в правительство РБ обратились тогда депутаты муниципального образования (МО). А решение о ликвидации населённых пунктов должен принять на очередной сессии Народный Хурал нового, седьмого созыва. Вопрос уже включили в повестку второго пленарного заседания НХ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что оба посёлка входят в состав Забайкальского национального парка, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Святой Нос расположен в 30 с лишним километрах от Усть-Баргузина. Добраться туда можно только напрямую по Байкалу – сухопутных дорог и подъездных путей к этому участку полуострова нет.

Посёлок появился ещё до создания нацпарка и фактически просуществовал до 1996 года. Там была лишь метеорологическая станция, на которой жили исключительно работники. Крупный лесной пожар, случившийся 27 лет назад, уничтожил все объекты инфраструктуры. Тогда же Святой Нос, по сути, и прекратил своё существование.

Посёлок Ушканьи острова, где находится знаменитое лежбище нерп, состоит из четырёх островов – Большого Ушканьего и расположенных в паре километров от него Долгого, Круглого и Тонкого. От Усть-Баргузина до архипелага – 45 километров по дорогам до местности Монахово и потом ещё 56 – на водном транспорте. На острове Большой Ушканий есть метеоплощадка. Там временно проживает несколько сотрудников.

В населённых пунктах нет других людей и имущества, находящегося в собственности физических или юрлиц, в том числе – производственных, жилых и других строений, систем энерго-, газо- и водоснабжения и средств связи. На ООПТ запрещена любая экономическая деятельность. Возможны только экскурсии и познавательный туризм.

Из-за удалённости посёлков и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны их восстановление баргузинские депутаты сочли нецелесообразным. На сессии НХ Святой Нос и Ушканьи острова должны исключить из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов. Никаких затрат на ликвидацию не потребуется.
упразднение Байкал депутаты Народный Хурал

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