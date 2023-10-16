Он опирается на печь и может в любой момент рухнуть людям на головы
К уполномоченному по правам ребёнка в РБ Наталье Ганькиной обратилась жительница бурятской столицы. Женщина вместе с супругом, шестью их детьми, самому младшему из которых – три годика и внуком 2023 года рождения ютится в квартире в разваливающемся доме. Её площадь – 36 квадратных метров.
Постройку признали аварийной ещё в 2019 году. Расселить людей должны до 2029-го, то есть ждать придётся ещё шесть лет. Этим летом администрация Железнодорожного района предоставила многодетной семье свободную квартиру по соседству в том же самом доме «для улучшения стеснённых условий». Но находиться там всё равно очень опасно.
- Потолок провис и опорой ему служит печь, а на одной из внешних стен имеется большая трещина, – рассказала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
Для защиты интересов несовершеннолетних Ганькина обратилась в прокуратуру, чтобы она через суд обязала мэрию «установить разумные сроки расселения». Надзорное ведомство подало соответствующий иск и потребовало сделать это до конца 2024 года.
- После этого у семьи появится возможность получить выкупную стоимость за своё жильё и приобрести новое, – добавила уполномоченный.
В Улан-Удэ семья с маленькими детьми выживает в квартире с провисшим потолком
Общество, Фото:
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