В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка



В заключении к документу говорится, что Святой Нос и Ушканьи Острова входят в состав Забайкальского национального парка, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. На ООПТ запрещена любая экономическая деятельность. Возможны только экскурсии и познавательный туризм.



Согласно части 1 статьи 14 республиканского закона «Об административно-территориальном делении Бурятии», «упразднению подлежат населённые пункты, где длительное время отсутствуют проживающие» и нет имущества, находящегося в собственности физических или юридических лиц.



По данным последней всероссийской переписи населения, которая состоялась в 2021 году, в посёлке Ушканьи острова насчитывалось всего три человека, на территории Святого Носа – 0. На острове Большой Ушканий есть метеорологическая площадка и служебные помещения. Всего там шесть сотрудников, которые проживают в служебных домах.





По информации республиканского МВД, регистрация граждан в обоих населённых пунктах в последние четыре года (с 2018-го по 2022-ой) не производилась. Учтя всё это, правительство РБ решило поддержать просьбу баргузинских депутатов об упразднении посёлков.



Власти Бурятии дали согласие на упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи Острова, которые находятся в прибрежном Баргузинском районе. С таким ходатайством в правительство РБ обратились ранее депутаты муниципального образования.Райсовету порекомендовали направить все материалы в Народный Хурал для исключения обоих населённых пунктов из учётных данных. Соответствующее постановление за подписью главы региона Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства в четверг, 27 июля.