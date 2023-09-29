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В Бурятии шесть блокадников получат по 50 тысяч рублей

В Бурятии шесть блокадников получат по 50 тысяч рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветеранам ВОВ перечислят единовременную выплату

Шесть ветеранов Великой Отечественной войны из Бурятии, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату размером в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по РБ.

Деньги блокадникам перечислят в конце года – в декабре, а также в январе 2024-го. Выплаты приурочат к знаменательной дате: 27 января будет ровно 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Она завершилась в 1944 году. За это время, по разным данным, погибло от 600 тысяч до полутора миллионов человек.

В СФР пояснили: по 50 тысяч рублей ветераны получат в соответствии с указом, который президент России Владимир Путин подписал на минувшей неделе. Единовременная выплата полагается всем награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в том числе – проживающим в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
ветераны ВОВ Великая Отечественная единовременная выплата

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