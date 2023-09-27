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Шестилетнюю жительницу Бурятии и её маму экстренно вывезли из Монголии

Шестилетнюю жительницу Бурятии и её маму экстренно вывезли из Монголии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина, уехавшая с дочкой за границу, неожиданно заболела

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина помогла жительнице Бурятии и её шестилетней дочке выбраться из Монголии, куда они уехали ещё летом. Женщина планировала пройти там языковые курсы, а потом – устроиться на работу.

В конце августа близкие забили тревогу – уехавшие за границу мама и дочь стали редко выходит на связь. Как выяснилось, наша землячка заболела. Бабушку ребёнка обеспокоило, что если её госпитализируют, маленькая внучка останется одна. И обратилась к детскому омбудсмену.

В тот же день Ганькина организовала личный приёму руководителя представительства МИД России по Улан-Удэ – бабушке несовершеннолетней разъяснили порядок выезда из иностранного государства. В аппарате уполномоченного посоветовали прислать за девочкой отца «для более комфортного разрешения ситуации и нормализации психологического состояния». Но загранпаспорта у мужчины не было. Учитывая исключительный случай, документ в управлении по вопросам миграции МВД по Бурятии ему выдали в оперативном порядке.

- На следующий день бабушка с отцом забрали мать и девочку из Монголии. Женщина проходит лечение, а внучка начала посещать подготовительные занятия к школе. С ней всё хорошо! – рассказала Наталья Ганькина.

Она напомнила, что при желании один из родителей вправе оформить запрет на выезд своего ребёнка за границу, подав соответствующее заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. Если же возникнет спор, вопрос придётся решать уже в судебном порядке.

- Если и мать, и отец согласны на путешествие ребёнка и он едет за границу в сопровождении других взрослых – например, бабушки, учителя, тёти, нужно оформить нотариально заверенное согласие одного из законных представителей, – добавила омбудсмен.
Монголия дети уполномоченный по правам ребенка

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