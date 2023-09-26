26 сентября

25 сентября

Популярное

«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице

«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице
Общество,  Фото:"Аноним 03"
В соцсетях вокруг медучреждения разгорелся громкий скандал

На минувшей неделе в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили пост, посвящённый республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Житель бурятской столицы рассказал, что недавно подхватил не то ОРВИ, не то грипп и заразил все домашних, включая своего четырёхмесячного сына.

- У него поднялась температура до 38,4. Сбили с помощью жаропонижающего средства. Вызвали домой педиатра. Она назначила лечение. Приехал в аптеку за лекарствами. На вторые сутки у ребёнка снова температура 39,5. Позвонили в скорую. Врач приехала, осмотрела, сделала записи и уехала, сказав то же самое, что педиатр. Третьи сутки – мы не спим, у ребёнка 39,9, – вспоминает отец малыша.

В итоге ребёнка повезли в детскую республиканскую больницу, а оттуда родителей вместе с ним отправили в РКИБ.

- Мы долго просидели в очереди на приём. Потом нас наконец-то положили больницу. И здесь начинается самая жесть. Оставив жену и сына, я поехал домой за вещами и едой. Было около 16:00, а приехали в 12:30! Надо привезти передачку и купить назначенные лекарства до 19:00, – отмечает улан-удэнец. – Моих определили в общую палату на восемь мест, шесть из которых занято. Там лежат дети разного возраста и кто с чем – грипп, ангина, пневмония. Жара в палате – 30 градусов.

По словам автора поста, его сына положили под капельницу и, пока искали вену, «истыкали все руки».

- Жена еле сдерживала слёзы от криков нашего ребёнка, пока не пришла другая медсестра из другого отделения и не поставила капельницу. Врач совсем «зелёная» – видимо, недавно окончила вуз. Пока толком ничего не знает – чем наш малыш болеет, почему кроме температуры никаких симптомов нет. Не лечение, а мучение там.

Мужчина обратился через соцсети к Минздраву РБ и попросил разобраться «с бардаком, творящимся в медучреждениях».

- Создайте условия для пациентов и сопровождающих, поднимите зарплату среднему и младшему персоналу, чтобы чётко и со стимулом выполняли свои обязанности. Передачку возят от КПП до отделений на ссаной бежевой грязной коляске, – возмутился он. – Купите нормальную передаточную грузоподъёмную тележку! Установите в палатах кондиционеры или приборы, отвечающие за температуру, и прекратите держать людей в коридорах.

Ситуацию прокомментировали в самой больнице. Там пояснили: в последнее время число заболевших резко увеличилось. Каждый день за помощью обращается по 100-120 человек. Госпитализируют пациентов по медицинским показаниям. Речь о тех, у кого тяжёлая или среднетяжёлая форма болезни.

Само здание РКИБ построили ещё в 1941 году и оно не соответствует современным требованиям.

- Отмечается дефицит площадей и возможность для комфортного размещения и пребывания больных отсутствует. При росте заболеваемости гриппом и ОРВИ некоторых приходится размещать в коридорах, чтобы оказывать им экстренную круглосуточную помощь, – подчеркнули в медучреждении.

Если же туда поступают дети младше четырёх лет, с ними остаётся кто-то из родителей. Это ещё одна причина катастрофической нехватки мест. В городе планируют построить новый корпус «инфекционки», где будет 150 коек. Пока же приходится работать и лечить ребятишек и взрослых в таких вот условиях.

Духоту в палатах объяснили пусконаладочными работами, связанными с началом отопительного сезона. Отопление в РКИБ появилось 18 сентября.

- Согласно техническим требованиям, при заполнении внутренних сетей теплоносителем запорная арматура на радиаторах в палатах должна оставаться открытой для контроля возможных протечек и спуска воздуха, – отметили в больнице.

В те дни на улице было довольно тепло – воздух прогревался до +22 градусов, потому в палатах стало жарко.

- После проверки системы отопления запорную арматуру отрегулировали, часть батарей отключили и сейчас температура в палатах комфортная, – добавили в медучреждении.

По словам медиков, при постановке капельниц грудным и маленьким детям с лихорадкой и обезвоживанием часто возникают сложности из-за сгущения крови и спавшихся вен.

- В таких ситуациях применяется СОП (стандартная операционная процедура) «Постановка периферического венозного катетера». После трёх неудачных попыток рекомендуется обратиться к медицинским сёстрам из отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), что и сделали в этом случае. Использование катетера позволяет не перекалывать вены в течение семи суток, – заявили в «инфекционке».

Сейчас малыш получает лечение согласно всем клиническим рекомендациям. У него наметилась положительная динамика. Состояние ребёнка оценивают как удовлетворительное. Руководство РКИБ связалось с отцом, узнало его претензии и предложения и приняло меры. В больнице уверяют, что после этого двух грудничков перевели из большой палаты в полубоксы, отключили раскалённые батареи и увеличили количество дежурных медсестёр в приёмном покое.

При возникновении конфликтных ситуаций и замечаний улан-удэнцев призвали обращаться на горячую линию медучреждения по номеру 8-9025-621-097 или отправлять претензии на электронную почту [email protected] «для быстрого и оперативного принятия решений».
соцсети больница врачи жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
Общество, 26.09.2023
Им вновь стал экс-замминистра сельского хозяйства
В Улан-Удэ возобновят пленэры
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, 26.09.2023
Художники порисуют в парке акварелью
В Забайкалье приедут чемпионы мира по самбо
В Забайкалье приедут чемпионы мира по самбо
Общество, 26.09.2023
В Чите состоятся международные соревнования по боевому самбо
«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице
«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице
Общество, 26.09.2023
В соцсетях вокруг медучреждения разгорелся громкий скандал

В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму
Общество, 26.09.2023
После неё животное целый месяц приходило в себя
В Бурятии разгуляется непогода
В Бурятии разгуляется непогода
Общество, 26.09.2023
Ожидается холодный ветер с дождём 
В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму
В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму
Общество, 25.09.2023
В Романовке благоустроили сквер Победы
В Улан-Удэ расскажут о «Традициях бурятской чеканки»
В Улан-Удэ расскажут о «Традициях бурятской чеканки»
Общество, 25.09.2023
В городе проведут творческую встречу с известным мастером
В Иркутске описали редкое явление за век до его открытия
В Иркутске описали редкое явление за век до его открытия
Общество, 25.09.2023
Текст может являться его первым предметным описанием
В селе Бурятии впервые построят детский сад
В селе Бурятии впервые построят детский сад
Общество, 25.09.2023
Объект введут в эксплуатацию до конца этого года
Уланудэнцы выиграли интеллектуальный чемпионат
Уланудэнцы выиграли интеллектуальный чемпионат
Общество, 25.09.2023
Школьники города стали абсолютными победителями «Енисейской Знати»
В Иркутске суворовцы принесли клятву и получили именные часы
В Иркутске суворовцы принесли клятву и получили именные часы
Общество, 25.09.2023
Также им вручили благодарственные письма
Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
Общество, 25.09.2023
Они находятся в отдалённых районах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^