В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства

В Бурятии всем охотникам посоветовали пройти профилактическую вакцинацию против бешенства. Причина тому – высокий риск заражения.
- Бешенство – одно из самых опасных и смертельных заболеваний, которым страдают животные и люди. Патологию вызывает вирус (Rabies virus), поражающий центральную нервную систему. Он приводит к необратимым изменениям в головном мозге и летальному исходу, – пояснили в Бурприроднадзоре. – Вакцинация – единственный эффективный способ предупредить это.
Проводится она в два этапа. Привиться можно бесплатно. Для этого жителям Улан-Удэ необходимо обратиться в республиканский антирабический центр на улице Куйбышева, 18 (работает с 8:00 до 15:00), а районов – в центральную районную больницу. С собой нужно взять паспорт и медицинский полис.
На минувшей неделе на территории одного из хозяйств в иволгинском селе Колобки обнаружили труп лисицы. После лабораторного исследования выяснилось, что у неё было бешенство. Это уже третий такой случай в районе с начала августа, сообщили ранее в республиканском управлении ветеринарии.
Всего в населённом пункте насчитывается 397 голов крупного и четыре – мелкого рогатого скота, а также 45 свиней. Теперь всех восприимчивых сельхозживотных, а также кошек и собак, придётся привить.
Всего в населённом пункте насчитывается 397 голов крупного и четыре – мелкого рогатого скота, а также 45 свиней. Теперь всех восприимчивых сельхозживотных, а также кошек и собак, придётся привить.