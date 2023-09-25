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В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства

В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства
Общество,  Фото:pixabay.com
Они рискуют заразиться смертельно опасным вирусом

В Бурятии всем охотникам посоветовали пройти профилактическую вакцинацию против бешенства. Причина тому – высокий риск заражения.

- Бешенство – одно из самых опасных и смертельных заболеваний, которым страдают животные и люди. Патологию вызывает вирус (Rabies virus), поражающий центральную нервную систему. Он приводит к необратимым изменениям в головном мозге и летальному исходу, – пояснили в Бурприроднадзоре. – Вакцинация – единственный эффективный способ предупредить это.

Проводится она в два этапа. Привиться можно бесплатно. Для этого жителям Улан-Удэ необходимо обратиться в республиканский антирабический центр на улице Куйбышева, 18 (работает с 8:00 до 15:00), а районов – в центральную районную больницу. С собой нужно взять паспорт и медицинский полис.

На минувшей неделе на территории одного из хозяйств в иволгинском селе Колобки обнаружили труп лисицы. После лабораторного исследования выяснилось, что у неё было бешенство. Это уже третий такой случай в районе с начала августа, сообщили ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Всего в населённом пункте насчитывается 397 голов крупного и четыре – мелкого рогатого скота, а также 45 свиней. Теперь всех восприимчивых сельхозживотных, а также кошек и собак, придётся привить.

В августе в сельском поселении «Усть-Киранское» Кяхтинского района тоже нашли мёртвую рыжую хищницу. На неё наткнулись подростки. У животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в СП ввели карантин. Чтобы предотвратить распространение вируса, в муниципальном образовании, по данным группы «Кяхта-инфо.24/7», на днях уничтожили двух барсуков и 140 лисиц В 2023 году очаги бешенства регистрировались ещё в трёх районах – Мухоршибирском, Селенгинском и Кяхтинском. 

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