Худрук Русдрама: Театр загружен творческой работой

Премьеры уже идут одна за одной

Сказать, что первый год работы Вячеслава Дьяченко в должности художественного руководителя Русского драмтеатра в Улан-Удэ был сложным, значит, не сказать ничего. Было всё: успехи и неудачи, театральные премии, фестивали, но и скандалы, интриги… Всего не перечислить. Такова театральная жизнь. Вячеслав Дьяченко вступил в должность с 1 октября 2023 года. Театр за это время выпустил 10 спектаклей.

15 сентября Русдрам открыл юбилейный 95-й сезон. И уже задумывается о праздновании столетия.

В откровенном интервью «Байкал-Daily» худрук Дьяченко рассказал о планах на сезон, грядущих премьерах, об отношениях с артистами и настрое коллектива на плодотворную работу.

- Были мысли из отпуска не возвращаться. Родился внук... Дома уютно, комфортно… А тут … – огорошил Дьяченко перед интервью. - Но вернулся.

- Почему, Вячеслав Михайлович?

- Со мной минкульт заключил контракт на два года. В прошлом году я ехал в Улан-Удэ, думая, что будет интересная командная работа. Не думал, что столкнусь с неприятием части труппы. Что нормально. Я новый человек. В чём только меня не обвиняли, писали жалобы… И я должен был всё время оправдываться. Но за время отпуска отдохнул, набрался сил. Много думал, как дальше выстраивать театральную политику. К части актёров я привязался, они ко мне. Пригласил работать молодёжь. А это ответственность. Отбросил эмоции и вернулся.

- И как сейчас?

- Я уверен, в театре всё должно делаться через призму того, что полезно для самого театра. Вот у меня есть непонимание с актрисой Михайловой. Хорошая актриса. У нас трения по поводу художественного восприятия жизни театра. Но, я понимаю, что Михайлова нужна во многих театральных делах. Это и социальный и школьный театры. Её любит публика. И я ее приглашаю: «Сделай, пожалуйста, это вот и это!». И она тоже понимает, что это театру необходимо. И справляется со всем прекрасно! Провела открытие театральных касс. Это было ярко, зрелищно. Но характер…

В театре потрясающие артисты старшего поколения, у которых надо учиться. Поговоришь с таким артистом, впитаешь, как губка, даже больше, чем тебе дали твои предыдущие вузы и все твои роли. Эпоха. Вот у кого надо учиться: как? что? и зачем ты в театре. Некоторые артисты этого не понимают. Для меня в театре важны дисциплина и культура взаимоотношений в коллективе.

Да и команда стала складываться. Рядом люди, которые болеют за театр и делают всё, чтобы у театра была интересная жизнь. Это мой помощник по спецпроектам Лилия Маркина, заведующая труппой Оксана Скосырская и многие другие.

Сложились хорошие рабочие отношения с и.о. директора Любовью Мункуевой, которая делает всё, чтобы творческий процесс в театре не останавливался.

- Много плохого пишут про вас в соцсетях, в комментариях…

- Да, пишут много. Пишут мне, чтобы я убирался, что мне тут не рады, что я позорю республику, что меня надо отдать под суд… Бред. Ну, пусть пишут. Я пытался объяснить даже, отвечая им. Но это бесполезно… Надо понять, что мы жили в одной стране, а в одну ночь проснулись в другой. И вернуть всё уже никогда не получится.

- А отношения с труппой сейчас какие?

- Рабочие. Уважительно отношусь ко всем. Требование одно: артист - это лицо театра. Артист публичный человек. Представитель Культуры. И должен этому соответствовать.

А по частностям... У нас есть театральный закон: проводить разбор полётов. Зрители этого не знают и не видят. И не надо обижаться на пожелания худрука. Да, сперва люди творческие недовольны после замечаний. Затем уже задумываются: «А почему замечание сделано?». И потом: «Может, действительно, что-то не так?». Момент критики от худрука – это важный фактор, побуждающий артиста работать над собой.

- Банальный вопрос по текущим делам, но без него в сентябре не обойтись: о планах на сезон. Что ждёт зрителей? Чем удивите? Если удивите...

- Постараемся удивить. И не раз. Мы, считаю, набрали хорошие обороты: у нас премьера за премьерой. За два месяца после открытия сезона четыре премьеры. Показали «Метель» (возрастное ограничение 12+). Публика приняла спектакль. 22 сентября показали «Исчезнувшего велосипедиста» (возрастное ограничение 16+). На малой сцене. Там же скоро состоится премьера «Авокадо-ТЯН» (возрастное ограничение 12+). В нём заняты ребята из ВСГИКа, с курса, который набирали специально для нашего театра. Мы их не бросили. Им осталось учиться два года. Весной меня удивила учебная работа этого курса – сделана на очень высоком и достойном уровне. И под руководством режиссёра Евгения Мордвина ребята пришли в наш театр. Этим спектаклем мы пополним нишу для подростков 12+ лет. Мордвин – режиссёр местный. У него корни в республики. Для меня это важно. Я видел его работы и рад, что он пришёл к нам в театр. Он амбициозен, целенаправлен, талантлив. У меня на него большие надежды.

- Но ведь многое в Русдраме ставится приезжими режиссёрами?

- Да. Они все разные. Кто-то ответственно относится. А кто-то – лишь бы сделать работу, получить деньги, уехать и забыть. А спектакль пусть живёт своей жизнью. А ведь спектакль нужно держать в форме! У нас в штате была одна «режиссёрская единица». Но всё решаемо. Артистов по штату должно быть 39. Мы можем себе пока позволить только 34. И этого мало.

- Но вы работаете над проблемами, над расширением штатов?

- Да, конечно. Но для меня как художественного руководителя сейчас очень важная задача, чтобы обрела новое дыхание малая сцена. Это может быть всё, что угодно! Эксперименты, концерты, любое самовыражение артиста, например, моноспектакли. У многих артистов есть своя публика, она захочет увидеть их на творческих встречах. Дал им задание, чтобы приходили с предложениями.

- Какие ещё будут премьеры?

- По госзаданию у нас пять спектаклей в год. Не в сезон, в министерстве культуры считают по календарным годам. Мы план уже выполнили. Все остальное делаем за счёт внутренних средств. В октябре представим на большой сцене спектакль «Последняя любовь Гарри» (возрастное ограничение 16+), где заняты наши выдающиеся артисты.

«Двенадцать месяцев» (6+) - наша «новогодка». Музыка нашего местного композитора Виктора Усовича. Он потрясающий! Хочу, чтобы у нас в этом году была интересная, яркая сказка. В прошлом году новогодняя постановка детям не очень «зашла». Но там были прежние договорённости, которые надо было соблюсти.

К нам приезжал, провёл кастинг и проделал большую работу режиссёр из Белоруссии Даниил Филиппович. Он по рекомендации минкульта Бурятии. Я рад, что министерство сделало такое предложение. Мы решили, что он будет ставить «Пергюнт» (16+). У него есть режиссёрская версия с неожиданным использованием сценического пространства и линии любви в спектакле. Премьера назначена на 15 марта 2024 года.

Надеюсь, что я веду правильную репертуарную политику. У нас четыре премьеры за два месяца! Я, как худрук, понимаю, что мне нужен репертуар. Мне нужно 30 спектаклей, чтобы мы играли каждый день разный спектакль. Это специфика города: лучше сыграть один раз с полным залом, чем два раза с полупустым.

- Труппа потянет?

- Потянет. Мы взяли семь новых артистов. Есть ещё одна вакансия. Я веду переговоры. Мне нужно, чтобы работали обе площадки – большая и малая сцена. У нас сейчас занята вся труппа – с утра до вечера. Артист должен работать и работать. Точнее создавать свои сценические образы.

В рамках юбилейного сезона хочу сделать творческие вечера наших дуэтных пар из разных поколений артистов.

Есть предложение от нашего артиста и уже режиссёра театра Александра Фатеева сделать к 9 мая постановку о Зое Космодемьянской.

- Сейчас вроде бы становится модной тема событий на Донбассе. Что-нибудь планируете?

- Вы знаете, театр – это не кино. Я прочёл много пьес, связанных с СВО. И там очень много натурализма. Например, попалась пьеса, где наших ребят пытают в застенках. Как это подробно, сценическим языком сделать, чтобы не выглядело фальшиво, бутафорски - не знаю. Если режиссёры предложат свои ходы, будет замечательно. И всё-таки хочу найти достойную пьесу про Донбасс. Пока же у меня есть идея сделать поэтический вечер, поэтическую перекличку поэтов Донбасса, Москвы. Найду время. Да! И сейчас ведутся переговоры с театрами Донбасса о сотрудничестве.

- Какие плюшки ждёте для театра в юбилейный сезон?

- 95 лет - не столетний юбилей. Для коллектива ждём. На открытии сезона многие члены коллектива уже получили награды от правительства республики, министерства культуры и Октябрьского района нашего города. Представили к наградам Анастасию Турушеву и заведующую музеем театра Ларису Золотухину. Они заслуживают. Надеюсь, нас поддержат в правительстве.

В спектаклях уже заняты новые артисты. Хочу реанимировать несколько постановок. Идёт «Преступление и наказание» (12+). Уже сделали все вводы. Нужно восстановить и сохранить детскую «Сказку странствий» (6+). Это первым делом! Затем «Вишнёвый сад» (16+), «Волки и овцы» (16+). Для этого нужно вводить в них новых актёров и нужно найти для этого время, а сейчас загрузка по полной.

- «Метель» будете давать только в юбилейном сезоне театра и к 225-летию со дня рождения Пушкина?

- Нет. Это в постоянный репертуар и надолго. Пока будет ходить зритель.

- В качестве итога: какая вообще обстановка в театре после, скажем прямо, скандальных событий прошлого сезона?

- Ситуация в любом театре России – непростая. И этим жизнь в театре интересна. Сейчас всё стабильно. Главное - работа. А сплетни и интриги – это кухонная радость, которая мешает любому коллективу. Цель – дело надо делать! Театр должен ставить спектакли. Это его основная функция. Говоря современным языком, делать качественный театральный продукт. Репертуар должен быть разнообразным для разной категории публики. Я рад, что артисты в новых работах меня удивляют. Многие раскрываются в премьерах по-новому. Вижу, что у них горят глаза. В 2024 году будет много интересного в нашем театре. О конкретных планах промолчу. Пусть пока это будет тайной.