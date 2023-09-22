Голосование начнётся 7 октября
7 октября в Бурятии стартует второй этап конкурса «Народный участковый-2023».
Первый этап – интернет-голосование – завершился. В голосовании приняли участие более четырёх тысяч жителей республики, во второй тур прошли пятеро участковых.
Больше всего голосов набрал старший лейтенант полиции Артур Сымбелов из Октябрьского района Улан-Удэ (886 голосов). На втором месте – старший лейтенант полиции Евгений Корнаков из Железнодорожного района Улан-Удэ. За него отдали 780 голосов. Замыкает тройку лидеров капитан полиции Жаргал Шойдоров из Еравнинского района, набравший 397 голосов.
В пятёрку победителей также вошли капитаны полиции Дмитрий Скуратов из Селенгинского района и Соёл Доржиев из Хоринского района.
Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно будет на официальном сайте МВД по Республике Бурятия с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый – 2023», авторизовавшись через одну из социальных сетей.
Победитель примет участие в финальном этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году победителем конкурса стал участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.
В борьбе за звание лучшего участкового Бурятии остались пять человек
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