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В Бурятии умер искалеченный котик, которого спасали волонтёры

В Бурятии умер искалеченный котик, которого спасали волонтёры
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Лаваш боролся за жизнь 12 дней

Покалеченный неизвестными котик по кличке Лаваш ушёл из жизни. Об этом улан-удэнские зооволонтёры сообщили вечером 17 сентября.

- 12 дней тяжёлой борьбы, надежды и веры, что все получится, и он сможет. Но силы покинули нашего мальчика. Сейчас ему уже не больно, - рассказали представители фонда «Собака счастья» на официальной странице.

Как сообщал «Байкал-Daily», Лаваш поступил в фонд «Собака счастья» в начале сентября. Больной котик пришёл к одной из зоозащитниц на работу, словно специально просил о помощи.

Животного доставили в ветклинику. Там у него обнаружили гниющие ожоги во рту, больные печень и поджелудочную. Также у котика оказались выбриты живот и лапки. Волонтёры посчитали, что Лавашика уже пытались лечить, но делали это неправильно.

- На лапе – рана и самое дикое – гниющие ожоги во рту. Они и характерные следы на шерсти говорят о том, что в рот коту вливали препарат для печени, который должен подаваться внутривенно, – отметили в фонде. – В таком состоянии он не мог сбежать.

Не закончив лечение, больного кота попросту выбросили на улицу, считали специалисты.

- Видимо, лечить его стало слишком дорого и сложно, – отмечали тогда в фонде «Собака счастья».


кошка жестокое обращение с животными

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