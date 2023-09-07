Зоозащитники спасают животное с больной печенью и гниющими ожогами во рту
У представителей улан-удэнского фонда «Собака счастья» появился новый подопечный – котик, которому дали кличку Лаваш. На днях он появился на работе у одной из зоозащитниц, словно специально пришёл к ней за помощью.
- Пришёл своими ногами и явно из последних сил. И упал на пороге. По его состоянию сразу стало понятно что все плохо. Мы часто такое видим. Конечно же, бедолагу срочно доставили в ветеринарную клинику, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».
У котика оказались выбриты живот и лапки.
- Его уже пытались лечить, – пояснили волонтёры. – Но кто мог назначить такое «лечение»? Что за изверг так издевался над ним? Больные печень и поджелудочная. Мочевой пузырь не опорожняется по неизвестным пока причинам. На лапе – рана и самое дикое – гниющие ожоги во рту. Они и характерные следы на шерсти говорят о том, что в рот коту вливали препарат для печени, который должен подаваться внутривенно, – отметили в фонде. – В таком состоянии он не мог сбежать.
Лавашика просто выбросили на улицу, уверены зоозащитники.
- Видимо, лечить его стало слишком дорого и сложно, – подчеркнули в «Собаке счастья».
Сейчас кот находится в ветклинике. На страничке фонда в «ВК» объявили сбор средств на его лечение и опубликовали все реквизиты для перечисления денег. Помочь посильной суммой может любой желающий.
В Улан-Удэ искалеченного котика безжалостно выбросили на улицу
Общество, Фото:
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