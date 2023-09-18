«Невозможно уехать»: Улан-удэнцы не могут дождаться автобусов

Жители Левого берега ждали транспорт утром целый час
В Улан-Удэ в последнее время участились жалобы на работу общественного транспорта.
Так, горожане сообщают, что автобусов сильно не хватало в эти выходные. «В воскресенье стояли на площади Советов, днём за 40 минут приехало всего несколько маршруток. При этом ни одного автобуса №2, №15 за всё это время! Автобус №30 был буквально один за целый час. Вечером из центра на Левый берег было не уехать – ни обычных маршруток, ни больших городских автобусов… На остановках собрались огромные толпы», - рассказал житель города.
Не задалось и рабочее утро понедельника для левобережной части. Горожане около часа ждали автобус, чтобы уехать на работу и учёбу в центр. Ранее вместительные муниципальные автобусы заметно облегчили жизнь людям из отдалённых микрорайонов, однако первого рейса маршрута №10, который отправляется в 6:30, сегодня так и не дождались.
- Автобуса, на котором обычно ездим в 6:44 с остановки «Поселье», не было. Потом все автобусы ехали битком: кто-то просто мимо проезжал, в какие-то не было шансов войти. И почти спустя час мы влезли в «десятку». Тогда уже была пробка, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.
Аналогичные жалобы массово оставляют горожане и в соцсетях. Так, горожанка оставила возмущённый отзыв в паблике «Весь Улан-Удэ»:
- Час стояла, чтобы сесть на автобус №10. Невозможно сесть ни на один маршрут утром с Левого берега: маршруты полные, людей на остановке очень много. Где полученные новые автобусы? Люди опоздали на работу, на учёбу! Наше руководство города вообще что-то будет делать реально для народа или только для сторис?
Проблему прокомментировали сегодня на брифинге в мэрии. Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев заявил, что всё дело в пробках.
- Я думаю, не количества автобусов не хватило, а повлияли пробки. Автобусов №10 у нас сегодня вышло в достаточном количестве. Из-за того, что у нас наблюдается проблема с улично-дорожной сетью, а именно заторы, автобусы не все успевают по расписанию вернуться. У нас зачастую левобережное направление – час движения до центра города. То есть они банально не успевают вернуться, потом выстраивать расписание… Вопрос надо решать не по количеству транспорта, а решать вопрос с улично-дорожной обстановкой, - сказал Ткачев.
Однако о каких пробках в 6:30 идёт речь, не совсем ясно. И если верить словам местных жителей, до семи утра с Левого берега уехать можно без проблем, пробки там начинаются позже.
Юрий Ткачев отметил, что ситуацию с пробками в городе улучшит выделенная полоса для автобусов. Такую сейчас обустраивают на Элеваторе – расширяется полоса по направлению в центр города. Строительство рассчитано на два года и продолжится в будущем году.
Строить ещё одну «выделенку» планируют на улице Бабушкина. Возможно, это привлечёт горожан к отказу от личных авто в пользу общественного транспорта, поделился мнением Ткачёв.
- Мы планируем сделать то же самое на улице Бабушкина. Эти запросы поступают от людей, а не то, что мы планируем. По трамваям всё нормально – основной выделенный путь, поэтому и растёт популярность трамвая, но это нельзя сказать об автобусах большой вместимости. Для этого необходимо повысить популярность. Если люди по час-полтора едут в пробках, наверное, лучше отказать от личного транспорта в угоду общественного. Поэтому мы будем предлагать людям максимально пользоваться общественным транспортом, но при этом стараться максимально не ущемлять интересы автомобилистов, - добавил Юрий Ткачев.
Впрочем, на дорогах Левого берега «выделенку» трудно представить. Дороги разве что сможет разгрузить новый мост через Селенгу, который жители просят уже много лет. Будущее его пока туманно. Впрочем, в мастер-план по развитию города заложили пункт «выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектной документации и строительство объекта «Мост из Улан-Удэ в село Поселье». Затраты, только по предварительным данным, превысил 21 млрд рублей.
«Невозможно уехать»: Улан-удэнцы не могут дождаться автобусов
Общество, Фото:
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