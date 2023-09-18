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Мальчик из Бурятии с неизлечимым заболеванием прошёл в полуфинал конкурса НТВ «Ты супер!»

Мальчик из Бурятии с неизлечимым заболеванием прошёл в полуфинал конкурса НТВ «Ты супер!»
Общество, 

Это право ему предоставил ведущий

Юный житель Улан-Удэ Богдан, страдающий неизлечимым заболеванием, принял участие в третьем выпуске суперсезона конкурса «Ты супер!» (возрастное ограничение 6+). Его показали в вечернем эфире канала НТВ 17 сентября.

«Байкал-Daily» сообщал, что Богдан родился у многодетной матери, которая не заботилась о своих детях и была лишена на них прав. Отец неизвестен. В 11 месяцев Богдан попал в детский дом. Здоровых сестёр и брата забрали родственники, а от Богдана отказались из-за его диагноза - муковисцидоз. Лекарство для него приобретает президентский фонд «Круг добра».

В возрасте год и три месяца его взяла под опеку, а потом и усыновила Наталья с мужем Сергеем. Несмотря на смертельное заболевание, Богдан радуется жизни, занимается вокалом с четырёх лет и спортивной гимнастикой. Пение и гимнастика помогают поддерживать функции лёгких, разрабатывают дыхательную мускулатуру.

Ведущий Вадим Такменёв представил Богдана, как выходца из самого солнечного города России - Улан-Удэ.

Мальчик в видеоролике перед выступлением рассказал, что он только недавно смог правильно произносить название своего генетического заболевания – муковисцидоз:

- Принимаю препараты, которые помогают мне жить, дышать, ходить. Мама у меня добрая хорошая, красивая.

Он пожелал счастья маме и папе. Сказал, что, когда вырастет, купит папе джип, а маме - «машину какую-нибудь».  

На конкурсе Богдан спел песню Хабиба «Ягода малинка». Он зажёг зрителей в зале и всех членов жюри, получив четыре зелёных кнопки.

- Как настроение? – спросил мальчика ведущий конкурса.

- Хорошее!

- У меня тоже хорошее, потому что у тебя сегодня правильный цвет рубашки, - ответил Такменёв, намекая на то, что зелёный – это фирменный цвет телеканала НТВ.

- Лично для меня ты, как артист, с задачей справился, - отметила член жюри конкурса Люся Чеботина. Она подчеркнула, что ей понравился и выбор песни.

- Ты очень точно попадаешь в ноты, - сказал член жюри Алексей Воробьёв. - Это говорит о том, что у теб дар.  

Юному певцу все члены жюри посоветовали больше улыбаться именно при исполнении композиций.

И тут на сцене «Ты супер!» появился певец Хабиб. Богдан при его виде расплакался.

- Привет, братик, - обратился Хабиб к мальчику из Улан-Удэ. – Очень приятно. Я ценю в людях искренность. Ты просто красавчик. Справился с задачей.

Он посоветовал Богдану не останавливаться в развитии. Хабиб спел пару куплетов «Ягоды малинка» с Богданом.

- Мне очень понравилось твоё пение, - сказал в итоге певец мальчику. – Мы ещё с тобой увидимся обязательно?

- Да! – ответил конкурсант.

Несмотря на лестные отзывы членов жюри на выступление мальчика из Бурятии, Богдан не вошёл в число четырёх полуфиналистов суперсезона «Ты супер!», которых определяет именно жюри. Но это право ему дал ведущий телепроекта Вадим Такменёв.

- Я не оцениваю вокальные данные, потому что ничего в этом не понимаю. А в остальном вы для нас все одинаковы. Вы просто супер! Вы моё решение, надеюсь, поймёте и примете. Потому что я решил поддержать классного парня, который к тому же оказался самым маленьким в сегодняшней программе. Это Богдан, - сказал в конце третьего выпуска «Ты супер!» Такменёв.

Он поздравил мальчика и пожелал ему удачи.

Справка:

Три недели назад на НТВ стартовал седьмой сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Он стал суперсезоном: в нем принимают участие 20 новых конкурсантов и 30 уже знакомых юных артистов - всего 50 талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.
НТВ "Ты супер!" конкурс дети телевидение телешоу

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