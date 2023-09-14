Мальчик из Бурятии с неизлечимым заболеванием покоряет НТВ

Ребёнок участвует в шоу «Ты супер!»



В сентябре на телеканале НТВ стартовал седьмой сезон международного вокального конкурса «Ты Супер! Суперсезон» (возрастное ограничение 6+). В нём принял участие мальчик из Бурятии Богдан, который болен неизлечимым заболеванием – муковисцидозом. Выпуск с его участием выйдет в эфир в воскресенье, 17 сентября.



Богдан родился у многодетной матери, которая не заботилась о своих детях и была лишена на них прав. Отец неизвестен. В 11 месяцев Богдан попал в детский дом. Здоровых сестёр и брата забрали родственники, а от Богдана отказались из-за его диагноза — муковисцидоз, рассказала республиканском минздраве.



В возрасте год и три месяца его взяла под опеку, а потом и усыновила Наталья с мужем Сергеем. Несмотря на смертельное заболевание, Богдан радуется жизни, занимается вокалом с четырёх лет и спортивной гимнастикой. Пение и гимнастика помогают поддерживать функции лёгких, разрабатывают дыхательную мускулатуру.



Богдан хочет вырасти хорошим человеком, научиться играть на барабанах и, конечно, продолжать петь.



Приёмная мама вышла на фонд «Круг добра» в конце 2021 года, в январе 2022 года минздрав Бурятии оформил заявку, а фонд, в свою очередь, принял на обеспечение лекарством с середины 2022 года. И теперь Богдан получает препарат для лечения муковисцидоза. Препарат позволяет мальчику свободно дышать и жить активной жизнью.



- Теперь, когда Богдан получает от фонда «Круг добра» лекарство, он хорошо подрос, заметно окреп, и более интенсивно начал заниматься спортивной гимнастикой и петь. Он обожает петь, поёт хорошо. Может, станет эстрадным певцом когда-нибудь? А пока он занимается вокалом в городском культурном центре Улан-Удэ в вокально-эстрадной студии «Триумф» и лицее РЖД №10 и уже принимает участие в городских мероприятиях, всероссийских и международных вокальных конкурсах. Просто раньше из-за проблем со здоровьем петь Богдану было очень сложно, а теперь — пожалуйста, - рассказали в минздраве.



- Я хочу поблагодарить всех добрых людей, которые в разное время нашей жизни пришли нам на помощь, повернулись к нам, поддержали, подсказали и направили. Отдельная благодарность: моему мужу, тренерам по спортивной гимнастике, педагогам по вокалу, нашим лечащим врачам, минздраву Бурятии и Фонду «Круг добра» за бесценную помощь которая помогает моему ребёнку жить, быть сильным и двигаться вперёд! — поделилась приёмная мама Богдана Наталья.



Справка:



Муковисцидоз - это неизлечимое генетическое заболевание, поражающее все внутренние органы человека. В первую очередь, страдают органы, в которых есть слизистые оболочки: лёгкие, бронхи, желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень. Когда нарушается работа желёз, слизь становится густой и в органах постепенно формируется хронический воспалительный процесс.





