Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной

Улан-удэнцам не советуют даже приближаться к ней



Селенга в Улан-Удэ по-прежнему опасна для людей. В рамках очередного мониторинга сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию обобщённых колиформных бактерий и кишечной палочки на острове Спасский и в районе станции Дивизионная.



Кишечную палочку в реке также нашли в районе острова Комсомольский, микрорайоне Стеклозавод и около села Сотниково в пригородном Иволгинском районе – как раз в месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал».



В мэрии предупредили: это увеличивает риск возникновения и распространения различных инфекционных заболеваний. Купальный сезон в республике уже позади, но отдыхать возле реки и даже заниматься спортом рядом с ней не стоит.