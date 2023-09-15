Улан-удэнцам не советуют даже приближаться к ней
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему опасна для людей. В рамках очередного мониторинга сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию обобщённых колиформных бактерий и кишечной палочки на острове Спасский и в районе станции Дивизионная.
Кишечную палочку в реке также нашли в районе острова Комсомольский, микрорайоне Стеклозавод и около села Сотниково в пригородном Иволгинском районе – как раз в месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал».
В мэрии предупредили: это увеличивает риск возникновения и распространения различных инфекционных заболеваний. Купальный сезон в республике уже позади, но отдыхать возле реки и даже заниматься спортом рядом с ней не стоит.
Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной
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