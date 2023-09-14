В пригородном районе Бурятии устроят внеплановый выходной из-за картошки

Тарбагатайцам разрешили не ходить на работу 15 сентября
Как минимум в одном районе Бурятии предстоящая пятница будет нерабочей. Жителям Тарбагатайского района специально выделили день, чтобы они могли заняться картошкой.
Соответствующее распоряжение подписал глава района Владимир Смолин. Правда, речь идёт только о бюджетниках.
- Рекомендовать всем работникам бюджетной сферы района предоставить выходной 9 сентября для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах, а образовательным учреждениям – скорректировать учебный план занятий за счёт каникулярного времени, – говорится в документе, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Тарбагатайцам разрешили не ходить на работу 15 сентября
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