В пригородном районе Бурятии устроят внеплановый выходной из-за картошки

Как минимум в одном районе Бурятии предстоящая пятница будет нерабочей. Жителям Тарбагатайского района специально выделили день, чтобы они могли заняться картошкой.

Соответствующее распоряжение подписал глава района Владимир Смолин. Правда, речь идёт только о бюджетниках.

- Рекомендовать всем работникам бюджетной сферы района предоставить выходной 9 сентября для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах, а образовательным учреждениям – скорректировать учебный план занятий за счёт каникулярного времени, – говорится в документе, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».