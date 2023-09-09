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В Бурятии в одном из райцентров топит улицы

В Бурятии в одном из райцентров топит улицы
Общество,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Сельчане массово жалуются на последствия обильных осадков

Накануне от сильных дождей пострадал не только Хоринск, но и ещё один районный центр – еравнинское село Сосново-Озёрское. Об этом рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».


- Выпало большое количество осадков. От жителей поступали многочисленные сигналы о подтоплениях прилегающей территории, – отметили в сельской администрации.

В населённом пункте вовсю топит улицы. Вода вплотную подступила к заборам жилых домов. Сейчас в Сосново-Озёрском ведутся работы по водоотведению с пострадавших участков. Там работает техника.
затопление улицы дожди

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