В Бурятии в одном из райцентров топит улицы

Сельчане массово жалуются на последствия обильных осадков
Накануне от сильных дождей пострадал не только Хоринск
, но и ещё один районный центр – еравнинское село Сосново-Озёрское. Об этом рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».
- Выпало большое количество осадков. От жителей поступали многочисленные сигналы о подтоплениях прилегающей территории, – отметили в сельской администрации.
В населённом пункте вовсю топит улицы. Вода вплотную подступила к заборам жилых домов. Сейчас в Сосново-Озёрском ведутся работы по водоотведению с пострадавших участков. Там работает техника.
Он объяснил, в чём кроется опасность таких источников
Сельчане массово жалуются на последствия обильных осадков
На них пожаловались местные жители
Использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
У грустной истории Кнопки и Гвоздика оказался счастливый конец
В честь бойцов там установили мемориальные плиты
Исключение сделали только для служебных машин
Женщина на несколько часов оставила их в игровой комнате и куда-то уехала
Реки в городе продолжают снижаться
Его посмертно наградили орденом Мужества
Глава республики придумал его на ходу
В республике сохранится прохладная погода
Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности
«Всем огромное спасибо за помощь», - благодарят родители мальчика