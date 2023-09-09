В Бурятии в одном из райцентров топит улицы



Накануне от сильных дождей пострадал не только Накануне от сильных дождей пострадал не только Хоринск , но и ещё один районный центр – еравнинское село Сосново-Озёрское. Об этом рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».







- Выпало большое количество осадков. От жителей поступали многочисленные сигналы о подтоплениях прилегающей территории, – отметили в сельской администрации.



В населённом пункте вовсю топит улицы. Вода вплотную подступила к заборам жилых домов. Сейчас в Сосново-Озёрском ведутся работы по водоотведению с пострадавших участков. Там работает техника.