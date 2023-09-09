09 сентября

08 сентября

Популярное

«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр

«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
Происшествия,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
После обильных осадков там поднялась река

В Хоринске недавно чуть не залило несколько приусадебных участков. В комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (КУМХИ) районной администрации сообщили, что причина тому – недавние дожди.

- Накануне погода снова отличилась – в верховьях реки Она (приток Уды – прим.) были большие осадки, – рассказали в комитете. – Это привело к тому, что в старой «канаве» вода скопилась и упёрлась в переезд, организованный самими жителями.
 
В верховьях вода вышла из канавы. Возник риск подтопления дворов в восточной части села, отмечает «Хоринск-инфо.24/7». Русло, которое выполняет водоотводящую функцию, уже расчистили и устранили затор.
 
Скоро вода должна уйти. Жителей райцентра призвали отнестись к временным неудобствам с пониманием и терпением. Пока автомобилистов просят передвигаться по улицам Спортивная, Жанаева и Батора Санжиева. В районе ещё одной – Степная – дополнительно установили пешеходный мост. 
подтопление транспорт дожди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
Происшествия, 09.09.2023
После обильных осадков там поднялась река
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Происшествия, 09.09.2023
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Происшествия, 08.09.2023
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия, 08.09.2023
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, 08.09.2023
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^