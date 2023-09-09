«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр



В Хоринске недавно чуть не залило несколько приусадебных участков. В комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (КУМХИ) районной администрации сообщили, что причина тому – недавние дожди.



- Накануне погода снова отличилась – в верховьях реки Она (приток Уды – прим.) были большие осадки, – рассказали в комитете. – Это привело к тому, что в старой «канаве» вода скопилась и упёрлась в переезд, организованный самими жителями.



В верховьях вода вышла из канавы. Возник риск подтопления дворов в восточной части села, отмечает «Хоринск-инфо.24/7». Русло, которое выполняет водоотводящую функцию, уже расчистили и устранили затор.



Скоро вода должна уйти. Жителей райцентра призвали отнестись к временным неудобствам с пониманием и терпением. Пока автомобилистов просят передвигаться по улицам Спортивная, Жанаева и Батора Санжиева. В районе ещё одной – Степная – дополнительно установили пешеходный мост.