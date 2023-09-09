Алексей Цыденов поделился рецептом котлет «по улан-удэнски»



Глава Бурятии опубликовал в своём telegram-канале рецепт котлет «по-улан-удэнски», которыми Глава Бурятии опубликовал в своём telegram-канале рецепт котлет «по-улан-удэнски», которыми угощал накануне жителей республики прямо на фестивале фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение – 0+). Алексей Цыденов приготовил их в прямом эфире кулинарного шоу на телеканале «Тивиком» (12+).



Для котлеток с начинкой понадобится говядина, репчатый лук, кабачок, сыр, яйцо, молоко и белый хлеб. Руководитель республики уточнил: рецепт блюда он придумал на ходу. «Получилось вкусно», – добавил Цыденов.



Сам фестиваль развернулся в центре Улан-Удэ, на площади Советов. Все желающие могут купить там мясо, рыбу, сыр, молочку, мёд, овощи, консервы, выпечку и дикоросы. Именно у местных фермеров глава приобрёл необходимые ингредиенты для котлет. Судя по довольному выражению лиц, жители республики остались довольны его угощением.

