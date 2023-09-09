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Алексей Цыденов поделился рецептом котлет «по улан-удэнски»

Алексей Цыденов поделился рецептом котлет «по улан-удэнски»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Глава республики придумал его на ходу

Глава Бурятии опубликовал в своём telegram-канале рецепт котлет «по-улан-удэнски», которыми угощал накануне жителей республики прямо на фестивале фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение – 0+). Алексей Цыденов приготовил их в прямом эфире кулинарного шоу на телеканале «Тивиком» (12+).

Для котлеток с начинкой понадобится говядина, репчатый лук, кабачок, сыр, яйцо, молоко и белый хлеб. Руководитель республики уточнил: рецепт блюда он придумал на ходу. «Получилось вкусно», – добавил Цыденов.

Сам фестиваль развернулся в центре Улан-Удэ, на площади Советов. Все желающие могут купить там мясо, рыбу, сыр, молочку, мёд, овощи, консервы, выпечку и дикоросы. Именно у местных фермеров глава приобрёл необходимые ингредиенты для котлет. Судя по довольному выражению лиц, жители республики остались довольны его угощением.
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