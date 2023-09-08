Алексей Цыденов приготовил котлетки и угостил ими жителей Бурятии

В пятницу, 8 сентября, в Улан-Удэ стартовал фестиваль фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение – 0+). Он развернулся прямо на площади Советов. Жители и гости бурятской столицы в течение двух дней смогут приобрести там мясо, рыбу, сыр, молочные продукты, мёд, овощи, консервы, выпечку, дикоросы и много чего ещё.
В числе первых покупателей был глава региона Алексей Цыденов. Он приобрёл кабачок и сыр, который хорошо плавится, что приготовить овощи с сыром. А ещё – мясо, хлебушек, яйца и картошку – для котлеток с начинкой.
Журналисты телерадиокомпании «Тивиком» пригласили Алексей Цыденова принять участие в кулинарном шоу. Вместе с ведущей Екатериной он сделал из купленных ингредиентов котлеты «по-улан-удэнски» – приготовил фарш, пожарил и всё это – на глазах у жителей республики. Про кабачки тоже не забыл, а потом, радостно улыбаясь, принялся угощать людей. Судя по довольному выражению лиц, им всё очень понравилось.