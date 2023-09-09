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Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима

Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима
Общество,  Фото:vk.com/sborsredstvmaximvinogradov
«Всем огромное спасибо за помощь», - благодарят родители мальчика

Сбор средств на лечение для двухлетнего улан-удэнца Максима Виноградова закрыт. Об этом накануне сообщили родители мальчика.

- Не передать словами, как мы рады. Всем огромное спасибо за помощь, - написали они в группе в социальной сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», Максим родился недоношенным – на седьмом месяце беременности. Врачи поставили ему диагноз церебральный паралич со спастической тетраплегией, гидроцефалия мозга, симптоматическая эпилепсия. Кроме того, у малыша много сопутствующих заболеваний.


Максим до сих пор не может держать голову, ползать, переворачиваться, сидеть, стоять, ходить, разговаривать, как полагается здоровым детям в двухлетнем возрасте. Однако родители прикладывают все возможные усилия. В Китае они нашли клинику, которая вызвалась им помочь.

В международной клинике «Пухуа» в Пекине Максиму проведут лечение стволовыми клетками. Сама операция продлится десять дней, после там ещё необходимо остаться на реабилитацию на три месяца. На это требовалось 2,5 млн рублей. Родители обратились за помощью к неравнодушным людям, которые помогли собрать деньги. В китайской клинике Максима ждут в октябре. 

благоустройство

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