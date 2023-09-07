Двухлетнему Максиму из Улан-Удэ срочно нужна помощь









Двухлетнему Максиму Виноградову из Улан-Удэ срочно необходима помощь неравнодушных людей. Малыш родился раньше срока – на 30-й неделе (седьмой месяц беременности). Кроха много времени провёл в больнице: «Реанимация, стационар, снова реанимация», - с содроганием вспоминает мама Элеонора.В результате малышу диагностировали церебральный паралич со спастической тетраплегией, гидроцефалию мозга, симптоматическую эпилепсию. Кроме того, у малыша много сопутствующих заболеваний.Максим до сих пор не может держать голову, ползать, переворачиваться, сидеть, стоять, ходить, разговаривать, как полагается здоровым детям в двухлетнем возрасте. Однако родители прикладывают все возможные усилия.- С шести месяцев жизни мы не пропускаем ни одного ежемесячного курса занятия ЛФК, проходим курсы разного рода массажа, проходили курсы Войта и Бобат-терапии, также посещаем бассейн. Мы стараемся дать нашему сыну максимум, делаем всё возможное, что в наших силах, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика.По словам родителей, в России предлагают только реабилитацию, то есть поддерживающую терапию. Так что семья продолжила искать другие методы восстановления.Лечение стволовыми клетками предложили в международной клинике «Пухуа» в Пекине (Китай). Сама операция продлится десять дней, после там ещё необходимо остаться на реабилитацию на три месяца.- В мозг будут водиться стволовые клетки, они будут присоединяться к нервам и восстанавливать их, - пояснила мама Максима по поводу предстоящей операции.На операцию и реабилитацию необходимо 2,5 млн рублей. Все остальные расходы – перелёт, проживание, питание и пр., родители берут на себя.Сбор средств идёт, собрана почти вся сумма - не хватает чуть более 70 тысяч рублей. Максима с родителями в китайской клинике ждут в октябре, времени закрыть сбор мало. Они переживают, что могут не успеть.Hoмep кapты Cбepбaнк: 220220З240692428Moбильный бaнк: +7924З985250Hoмep cчётa: 40817810109167298257Пoлyчaтeль: Элeoнopa Oлeгoвнa B.В группе «Сбор средств на лечение Максима Виноградова» в социальной сети «Вконтакте», родители мальчика ежедневно отчитываются о поступлениях.Важна любая сумма.