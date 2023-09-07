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Двухлетнему Максиму из Улан-Удэ срочно нужна помощь

Двухлетнему Максиму из Улан-Удэ срочно нужна помощь
Общество,  Фото:vk.com/public222089342
Сбор средств на лечение в Китае «встал», не добрав 73 тысячи

Двухлетнему Максиму Виноградову из Улан-Удэ срочно необходима помощь неравнодушных людей. Малыш родился раньше срока – на 30-й неделе (седьмой месяц беременности). Кроха много времени провёл в больнице: «Реанимация, стационар, снова реанимация», - с содроганием вспоминает мама Элеонора.

В результате малышу диагностировали церебральный паралич со спастической тетраплегией, гидроцефалию мозга, симптоматическую эпилепсию. Кроме того, у малыша много сопутствующих заболеваний.

Максим до сих пор не может держать голову, ползать, переворачиваться, сидеть, стоять, ходить, разговаривать, как полагается здоровым детям в двухлетнем возрасте. Однако родители прикладывают все возможные усилия.

- С шести месяцев жизни мы не пропускаем ни одного ежемесячного курса занятия ЛФК, проходим курсы разного рода массажа, проходили курсы Войта и Бобат-терапии, также посещаем бассейн. Мы стараемся дать нашему сыну максимум, делаем всё возможное, что в наших силах, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика.

 
По словам родителей, в России предлагают только реабилитацию, то есть поддерживающую терапию. Так что семья продолжила искать другие методы восстановления.

Лечение стволовыми клетками предложили в международной клинике «Пухуа» в Пекине (Китай). Сама операция продлится десять дней, после там ещё необходимо остаться на реабилитацию на три месяца.

- В мозг будут водиться стволовые клетки, они будут присоединяться к нервам и восстанавливать их, - пояснила мама Максима по поводу предстоящей операции.

На операцию и реабилитацию необходимо 2,5 млн рублей. Все остальные расходы – перелёт, проживание, питание и пр., родители берут на себя.

Сбор средств идёт, собрана почти вся сумма - не хватает чуть более 70 тысяч рублей. Максима с родителями в китайской клинике ждут в октябре, времени закрыть сбор мало. Они переживают, что могут не успеть.

Пoмoчь Maкcимy мoжнo пo peквизитaм:

Hoмep кapты Cбepбaнк: 220220З240692428
Moбильный бaнк: +7924З985250
Hoмep cчётa: 40817810109167298257
Пoлyчaтeль: Элeoнopa Oлeгoвнa B.

В группе «Сбор средств на лечение Максима Виноградова» в социальной сети «Вконтакте», родители мальчика ежедневно отчитываются о поступлениях.

Важна любая сумма.

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