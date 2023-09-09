09 сентября

08 сентября

Популярное

Аэропорт в Улан-Удэ стал запасным для рейса из Читы

Аэропорт в Улан-Удэ стал запасным для рейса из Читы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В соседнем городе туман

Сегодня, 9 сентября, аэропорт «Байкал принял» на запасной самолёт, следовавший в аэропорт Чита.

- Туман. Ждём улучшения погоды в Чите, - сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

В середине августа «Байкал» также принимал рейс из Читы. В конце лета и осенью туманы – частое явление. 
Аэропорт "Байкал" туман прогноз погоды Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
Общество, 09.09.2023
Почечной недостаточностью страдает 21 местный житель  
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, 09.09.2023
Соревнования пройдут во второй половине сентября
Ангарск примет «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотокроссу
Ангарск примет «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотокроссу
Общество, 09.09.2023
В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту
В Бурятии местами небольшие дожди
В Бурятии местами небольшие дожди
Общество, 09.09.2023
В Улан-Удэ до +17 градусов 
В Иркутской области на день запретят розничную продажу алкоголя
В Иркутской области на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество, 08.09.2023
Ограничения будут действовать 11 сентября
В Улан-Удэ за знания ПДД вручат брелоки
В Улан-Удэ за знания ПДД вручат брелоки
Общество, 08.09.2023
В городе проходит кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»
В Забайкалье сократилась летняя популяция дзеренов
В Забайкалье сократилась летняя популяция дзеренов
Общество, 08.09.2023
В заповеднике «Даурский» пересчитали местных антилоп
В Забайкалье определены сроки начала заготовки кедрового ореха
В Забайкалье определены сроки начала заготовки кедрового ореха
Общество, 08.09.2023
Его можно будет собирать со следующего вторника
В Бурятии на обеспечение жильём многодетных семей направили 249 млн
В Бурятии на обеспечение жильём многодетных семей направили 249 млн
Общество, 08.09.2023
Денежные выплаты с начала года уже получили более 70 семей
Иркутские легкоатлеты стали призёрами чемпионата России
Иркутские легкоатлеты стали призёрами чемпионата России
Общество, 08.09.2023
Они выиграли серебряные медали по эстафетному бегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^