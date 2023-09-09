В соседнем городе туман
Сегодня, 9 сентября, аэропорт «Байкал принял» на запасной самолёт, следовавший в аэропорт Чита.
- Туман. Ждём улучшения погоды в Чите, - сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
В середине августа «Байкал» также принимал рейс из Читы. В конце лета и осенью туманы – частое явление.
Аэропорт в Улан-Удэ стал запасным для рейса из Читы
Общество, Фото:
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