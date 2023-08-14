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Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу

Аэропорт «Байкал» стал запасным аэродромом для рейсов в Читу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В краевом центре Забайкалья 14 августа туман

«Сегодня аэропорт «Байкал» работает запасным аэродромом для аэропорта Чита», - сообщил утром 14 августа в соцсетях гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

По его словам, в августе туманы в городах Восточной Сибири не редкость:

«И мы в нашем аэропортовом «треугольнике» (Улан-Удэ, Иркутск, Чита) страхуем друг друга. Ждём улучшения погоды в Чите».

По данным табло читинского аэропорта «Кадала», в Улан-Удэ приземлились Airbus «Уральских авиалиний» из Москвы и Airbus авиакомпании S7 из Новосибирска. Их прилёт в Читу ожидается в 9:55 и 10:20 по местному времени соответственно. В «Кадале» идёт регистрация на обратные рейсы.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) перенесено время отправления местных рейсов в Чару и Красный Чикой, сообщили в аэропорту Читы.

авиация Чита

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