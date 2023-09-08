В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым





















Как сообщал «Байкал-Daily», УФИЦ при исправительной колонии №7 заработал в ноябре 2022 года . Здесь находятся осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Днём они уезжают на работу, а вечером возвращаются в это здание. При этом им разрешено пользоваться гаджетами, интернетом и общаться с родными.

На территории участка, функционирующего как исправительный центр при улан-удэнской исправительной колонии №7 (УФИЦ), открыли памятник воинам трёх поколений. Скульптуру смастерил осуждённый, сообщает пресс-служба УФСИН.В торжественной обстановке красную ленту перерезали начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской и начальник управления минюста России по республике Маргарита Барнакова. После перед зрителями выступил хор ветеранов уголовно-исполнительной инспекции «Отрада».По словам автора, скульптура символизирует собой воинов трех поколений: богатырь, советский солдат, а также современный боец, которая посвящена подвигам и заслугам героев всех времён и поколений в истории нашего государства.На её создание ушло более двух с половиной месяцев, а также несколько сотен килограммов специального раствора.