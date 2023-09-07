Награждены жители сёл Сотниково и Ошурково
В Иволгинском районе Бурятии ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали. Представители администрации района, центра развития спорта и молодёжной политики РБ, администрации СП «Сотниковское» навестили почётных граждан района Сергея Дмитриевича Максимова, проживающего в с. Сотниково, и Георгия Григорьевича Посельского из с. Ошурково.
- В этом году наша республика празднует столетие, в связи с чем выдающиеся, многоуважаемые и достойные жители награждаются юбилейными медалями за большой вклад в развитие Республики Бурятия. Сегодня у нас почётная миссия – вручить эти высокие награды нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны, - поделился глава Иволгинского района Николай Емонаков.
В районе Бурятии ветеранам вручили юбилейные медали
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