В районе Бурятии ветеранам вручили юбилейные медали

В Иволгинском районе Бурятии ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали. Представители администрации района, центра развития спорта и молодёжной политики РБ, администрации СП «Сотниковское» навестили почётных граждан района Сергея Дмитриевича Максимова, проживающего в с. Сотниково, и Георгия Григорьевича Посельского из с. Ошурково.- В этом году наша республика празднует столетие, в связи с чем выдающиеся, многоуважаемые и достойные жители награждаются юбилейными медалями за большой вклад в развитие Республики Бурятия. Сегодня у нас почётная миссия – вручить эти высокие награды нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны, - поделился глава Иволгинского района Николай Емонаков.