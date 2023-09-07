Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества





Игорь Александрович родился 11 октября 1975 года в Подлопатках и провёл детские и школьные годы в родном селе. Многочисленные друзья запомнили его как жизнерадостного, верного и отзывчивого человека. Ещё будучи школьником, Шильников выучился на тракториста-машиниста и после окончания школы начал трудовую деятельность в совхозе «Авангард».



В 1993-ом Игорь ушёл в армию. Служил он связистом в Улан-Удэ. После продолжил работать в родном совхозе трактористом. В 1997-ом создал семью. Стал отцом двоих сыновей.



С октября 2021-го трудился кочегаром в Подлопатинской СОШ. В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил орден Мужества родным Игоря Шильникова – военнослужащего из Мухоршибирского района. Наш земляк погиб семь месяцев назад, 6 февраля, во время специальной военной операции, рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». Высокой награды его удостоили посмертно.