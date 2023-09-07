Жители Бурятии присоединятся к «Цифровому диктанту»

Акция стартует 29 сентября



В России объявлено о проведении всероссийской акции «Цифровой диктант». Это проверка знаний граждан в области цифровой грамотности. Она даст возможность не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и проделать работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.



Присоединиться к акции могут и жители Бурятии самых разных возрастов. Диктант пройдёт с 29 сентября по 15 октября в онлайн и офлайн форматах.



Тестирование включает IV блока. Первый посвящён основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий блок – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвёртый – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, подробную информацию можно узнать на сайте акции.



Возрастное ограничение: 0+.

