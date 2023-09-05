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Жительница Бурятии стала мамой в седьмой раз

Жительница Бурятии стала мамой в седьмой раз
Общество,  Фото:pixabay.com
У неё родилась девочка

В многодетной семье из Кижингинского района произошло пополнение. На минувшей неделе, 28 августа, в районном секторе ЗАГС зарегистрировали рождение девочки, которая стала седьмым по счёту ребёнком у своих родителей. Её назвали Миланой.

Маме малышки вручили первый документ дочки – свидетельство о рождении. Её поздравили с этим радостным событием, а девочке пожелали расти здоровой и красивой, рассказали в группе «Кижинга-инфо.24/7».
дети семья

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