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Военный из Бурятии совершил подвиг на СВО

Военный из Бурятии совершил подвиг на СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О нём рассказали в Минобороны России

На специальной военной операции отличился военнослужащий из Бурятии, старший сержант Гомбо Базаров. О подвиге нашего земляка рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

Гомбо, командующий отделением танковой бригады группировки, в составе мотострелкового батальона отражал многочисленные атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.

 - В ходе боёв у посёлка Урожайное мотострелкам под умелым командованием Базарова удалось, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы ВСУ, уничтожить огнём из штатного вооружения несколько боевых бронированных машин и свыше 10 националистов, - говорится в сообщении Минобороны. 
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