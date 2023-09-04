Военный из Бурятии совершил подвиг на СВО

О нём рассказали в Минобороны России



На специальной военной операции отличился военнослужащий из Бурятии, старший сержант Гомбо Базаров. О подвиге нашего земляка рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».



Гомбо, командующий отделением танковой бригады группировки, в составе мотострелкового батальона отражал многочисленные атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.



- В ходе боёв у посёлка Урожайное мотострелкам под умелым командованием Базарова удалось, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы ВСУ, уничтожить огнём из штатного вооружения несколько боевых бронированных машин и свыше 10 националистов, - говорится в сообщении Минобороны.