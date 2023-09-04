О нём рассказали в Минобороны России
На специальной военной операции отличился военнослужащий из Бурятии, старший сержант Гомбо Базаров. О подвиге нашего земляка рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».
Гомбо, командующий отделением танковой бригады группировки, в составе мотострелкового батальона отражал многочисленные атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.
- В ходе боёв у посёлка Урожайное мотострелкам под умелым командованием Базарова удалось, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы ВСУ, уничтожить огнём из штатного вооружения несколько боевых бронированных машин и свыше 10 националистов, - говорится в сообщении Минобороны.
Военный из Бурятии совершил подвиг на СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О нём рассказали в Минобороны России
Он ушёл под воду почти три недели назад
Этот подвид сурка малоизучен и крайне малочислен
Их близкие числятся без вести пропавшими с начала лета
Работы продолжат до конца этой недели
За травму на детской площадке придётся ответить управляшке
По ночам будет довольно прохладно, а днём местами +25
Они прошлись по экотропе
Их поймали в Заиграевском районе
Росгвардейцы рассказали о теракте, произошедшем 1 сентября 2004 года в Беслане
За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров
Её пришлось эвакуировать из леса на носилках
Строительно-монтажные работы на тепломагистрали №3 продолжаются
Его оставили сборщики грибов
По его словам, автотопливо в соседнем регионе стоит дешевле