В Бурятии из-за изменения русла реки размыло дорогу

Восстанавливать разрушенный участок трассы не будут
Накануне в Джидинском районе Бурятии размыло земляное полотно на автодороге Нижний Бургалтай – Желтура – граница с Монголией. Как пояснили в Минтрансе РБ, это произошло из-за того, что река Джида изменила русло.
Движение автомобилей там пришлось ограничить и организовать объезд.
Восстановление разрушенного участка дороги, ведущей к поселениям, назвали нецелесообразным. Передвижение транспорта будет осуществляться по объездной», – приводят комментарий ведомства в группе «Джида-инфо.24/7».
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