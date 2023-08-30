Часть райцентра в Бурятии погрузилась во тьму

Две улицы в Кижинге остались без освещения
Жители Кижинги пожаловались на отсутствие освещения на двух улицах – Коммунистическая и Ленина. Они поинтересовались, в чём причина, в группе «Кижинга-инфо.24/7»
Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев пояснил, что на многих опорах вышли из строя лампы. Их должны привезти из Улан-Удэ. «Как только поставят, сразу приступим к замене», – подчеркнул сельский глава.
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