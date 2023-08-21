В улан-удэнском роддоме родился малыш ростом 24 см

Вес мальчика не дотянул до килограмма



За неделю – с 14 по 20 августа – в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 113 малышей. Из них 57 мальчиков, 56 девочек. В том числе на свет появились две двойни. Еженедельную статистку опубликовали на странице роддома в соцсети.



Самый крупный ребёнок появился на свет 15 августа. Вес мальчика составил 4150 граммов при росте 58 см.



Самым маловесным стал тоже мальчик, его вес при рождении был лишь 790 граммов, рост – 24 см. Малыш появился на свет 16 августа.



Больше всего родов состоялось 16 августа - 23. В этот день родилось 23 ребёнка – 9 мальчиков, 14 девочек.

